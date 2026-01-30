UA

Відомий український банкір загинув у Мілані за загадкових обставин, - La Repubblica

Фото: поліція допускає версію вбивства (Gety Images)
Автор: Маловічко Юлія

В елітному районі Мілана за загадкових обставин загинув відомий українский банкір - 54-річний Олександр Адаріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

 

Адаріч випав з вікна п’ятиповерхового будинку на вулиці Неріно. Тіло чоловіка знайшли 23 січня у подвір’ї біля будинку.

За попередніми даними, він випав з четвертого поверху, проте поліція розглядає версію можливого вбивства.

Відеокамери зафіксували двох людей, які залишили будівлю після падіння. Слідчі намагаються встановити їхні особи.

За свідченням консьєржа, хтось був у помешканні після падіння і англійською запитав "що сталося?", після чого пішов.

Хто такий Олександр Адаріч

Олександр Адаріч був українцем із подвійним громадянством (Україна та Румунія) і колишнім банкіром з великим досвідом у фінансовому секторі, зокрема як президент Fidobank та інших банківських структур - до 2008 р. він обіймав посаду голови правління "Укрсиббанку", після очолював інвестиційний фонд "АС Зростання".

За різними джерелами, він потрапляв до списків топ-менеджерів та мав інтереси у бізнес-структурах із Луксембургу й інших країн.

Документи з його фотографіями, але з різними іменами, були знайдені в кімнаті, що ускладнило ідентифікацію особи.

Інспектори перевіряють, чи не були скоєні насильницькі дії до моменту смерті. Експертиза має з’ясувати, чи був Адарич вже мертвим до падіння з вікна. 

Поки що справа розглядається як потенційне умисне вбивство, у тому числі з інсценуванням суїциду.

Раніше РБК-Україна писало про відомих українців, які пішли з життя у 2025 році. Серед них - актори, блогери, музиканти.

Також повідомлялось про смерть американського репера, який помер за загадкових обставин у віці 26 років. Йдеться про репера POORSTACY, Карліто Мілфорта-молодшого.

