Известный украинский банкир погиб в Милане при загадочных обстоятельствах, - La Repubblica

Адарич выпал из окна пятиэтажного дома на улице Нерино. Тело мужчины нашли 23 января во дворе возле дома.

По предварительным данным, он выпал с четвертого этажа, однако полиция рассматривает версию возможного убийства.

Видеокамеры зафиксировали двух людей, которые покинули здание после падения. Следователи пытаются установить их личности.

По свидетельству консьержа, кто-то был в доме после падения и на английском спросил "что случилось?", после чего ушел.

Кто такой Александр Адарич

Александр Адарич был украинцем с двойным гражданством (Украина и Румыния) и бывшим банкиром с большим опытом в финансовом секторе, в частности как президент Fidobank и других банковских структур - до 2008 г. он занимал должность главы правления "Укрсиббанка", после возглавлял инвестиционный фонд "АС Рост".

По разным источникам, он попадал в списки топ-менеджеров и имел интересы в бизнес-структурах из Луксембурга и других стран.

Документы с его фотографиями, но с разными именами, были найдены в комнате, что затруднило идентификацию личности.

Инспекторы проверяют, не были ли совершены насильственные действия до момента смерти. Экспертиза должна выяснить, был ли Адарич уже мертвым до падения из окна.

Пока что дело рассматривается как потенциальное умышленное убийство, в том числе с инсценировкой суицида.