Відомий Tik-Tok блогер загинув під час виконання бойових завдань

"З глибоким болем повідомляємо, що під час виконання бойових завдань загинув наш земляк - Тимощук Максим Миколайович, 1996 року народження", - заявили в громаді.

Максим народився 10 серпня 1996 року. У 2012 році закінчив школу та вступив до Відокремленого структурного підрозділу "Вільногірський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій", де здобув спеціальність інженера-техніка кольорових металів.

Після закінчення навчання у 2016 році проходив службу в лавах Збройних сил України, демобілізувався у 2018 році. Пізніше працював у Дніпропетровському товаристві "Плюс".

У 2022 році Максим знову став до лав захисників України, аби боронити державу від російської агресії.

"На жаль, війна забрала життя ще одного відданого сина України, гідного громадянина, мужнього воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого", - додали в громаді.

Примітно, що хлопець запам'ятався українцям як автор комедійних відео, якими він ділився в Tik-Tok. Станом на 9 листопада на його сторінку було підписано більш як 330 тисяч людей.