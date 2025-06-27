Відомий історик очолив Український інститут нацпам'яті

Кабінет міністрів України 27 червня прийняв рішення призначити головою Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександра Алфьорова. Алфьоров - відомий історик, громадський та військовий діяч.
Про це повідомляє із посиланням на заяву Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
"Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті", - сказано у повідомленні.
Алфьоров - відомий український історик, кандидат історичних наук. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук. Автор понад 100 наукових статей та співавтор 15 книг.
З 2008 року - радіоведучий на Українському радіо "Культура", з 2019 року телеведучий на "Суспільному телебаченні" (у розділі культури). Деякий час очолював пресслужбу "Азову".
З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну став офіцером підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов-Київ". З вересня 2022 року - начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу у 3-й штурмовій бригаді. Має звання майора запасу.
Очолює у Києві експертну топонімічну комісію, яка займається перейменуванням об'єктів, пов'язаних із радянським режимом та Росією.
Як відомо, 13 грудня 2024 року керівника УІНП Антона Дробовича було звільнено наказом Кабінету міністрів. Дробовича звільнили у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді. З 21 грудня 2024 року т.в.о. керівника УІНП стала Юлія Гнатюк.
Нещодавно експерти Українського інституту національної пам'яті ініціювали демонтаж "Арки Свободи українського народу" в Києві, яка раніше називалася "Арка дружби народів".
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