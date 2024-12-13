Кабмін звільнив главу Українського інституту нацпам'яті Дробовича

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал представника Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

Відповідно до рішення Кабінету міністрів:

Юрія Мироненка Миколайовича було призначено заступником Міністра цифрової трансформації України;

Антона Дробовича Едуардовича звільнено з посади голови Українського інституту національної пам’яті.

Як зазначається у Telegram-каналі, Дробовича було звільнення через закінчення строку призначення на посаду.

Антон Дробович

Дробович народився у 1986 році.

У 2010 році закінчив магістратуру в Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова, а у 2018 році завершив навчання за спеціальністю "правознавство" і здобув кваліфікацію магістра.

У 2011–2012 роках Дробович обіймав посаду журналіста та керівника аналітичного відділу в незалежному інформаційному агентстві.

Також працював у державних органах, культурних та освітніх установах. Зокрема, обіймав посади радника міністра освіти і науки України та керівника служби зі стратегічного планування і розвитку музеїв у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький Арсенал".

У 2017 став експертом з питань культури та освіти в Інституті суспільно-економічних досліджень.

У 2019-му його призначили головою Українського інституту національної пам'яті.