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Відомий генерал очолив сили, які можуть зайти в Україну після завершення війни

14:33 24.07.2026 Пт
2 хв
Союзники Києва вже готуються до спільних навчань
aimg Юлія Капітонова
Фото: Том Бейтман, британський генерал-лейтенант (facebook.com)

Британський генерал-лейтенант Том Бейтман став новим командувачем Багатонаціональних сил для України. Він уже виступив з офіційною заявою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Великої Британії.

На посаді командувача Бейтман замінив свого французького попередника. Це відбувається на тлі підготовки "Коаліції охочих" до навчань, під час яких відпрацьовуватиметься розгортання іноземних сил в Україні.

Церемонія передачі командування відбулася в оперативному штабі сил у Парижі.

Вона відбулася після того, як напередодні новий британський прем'єр-міністр Енді Бернем підтвердив непохитну відданість Британії Україні, а також спільне з Францією лідерство в "Коаліції охочих".

"Для мене велика честь перебрати командування Багатонаціональними силами для України тут, в її оперативному штабі в Парижі. Розвиваючи чудову роботу мого попередника та його команди, ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими українськими та міжнародними партнерами, щоб підготувати сили, які допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні", - заявив Бейтман.

Багатонаціональні сили для України мають два основних завдання - відновлення потенціалу та гарантування безпеки.

Вони зміцнюватимуть Збройні сили України, забезпечуючи підготовку військових і поповнюючи запаси озброєння та техніки, щоб українські війська були в найкращому стані для стримування подальшої російської агресії.

"Патрулювання в небі та морях допоможе забезпечити Україні необхідні гарантії безпеки для відновлення комерційного авіасполучення, відбудови успішної економіки та залучення міжнародних інвестицій", - пояснили в Міноборони Британії.

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