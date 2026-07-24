Известный генерал возглавил силы, которые могут зайти в Украину после войны

В должности командующего Бейтман заменил своего французского предшественника. Это происходит на фоне подготовки "Коалиции желающих" к учениям, во время которых будет отрабатываться развертывание иностранных сил в Украине.

Церемония передачи командования прошла в оперативном штабе сил в Париже.

Она состоялась после того, как накануне новый британский премьер-министр Энди Бернем подтвердил непреклонную преданность Британии Украине, а также совместное с Францией лидерство в "Коалиции желающих".

"Для меня большая честь перебрать командование Многонациональными силами для Украины здесь, в ее оперативном штабе в Париже. Развивая отличную работу моего предшественника и его команды, мы продолжим тесно сотрудничать с нашими украинскими и международными партнерами, чтобы подготовить силы, которые помогут обеспечить справедливый и продолжительный мир в Украине", - заявил Бейтман.

Многонациональные силы для Украины имеют два основных задания - восстановление потенциала и обеспечение безопасности.

Они будут укреплять Вооруженные силы Украины, обеспечивая подготовку военных и пополняя запасы вооружения и техники, чтобы украинские войска были в лучшем состоянии для сдерживания дальнейшей российской агрессии.

"Патрулирование в небе и морях поможет обеспечить Украине необходимые гарантии безопасности для восстановления коммерческого авиасообщения, восстановления успешной экономики и привлечения международных инвестиций", - заявили в Минобороны Британии.