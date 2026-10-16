Без відома користувачів: Google автоматично прив'язує номер телефону на Android

Google автоматично прив’язує номер телефону до облікових записів на Android без явного запиту чи підтвердження від користувача.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority.
Користувачі почали отримувати сповіщення від системної адреси noreply-phone-verification@google.com із повідомленням про те, що їхній номер телефону успішно верифіковано.
Функція Phone number verification працює у фоновому режимі та прив'язує SIM-карту до всіх наявних акаунтів на пристрої - включаючи робочі профілі, додаткові акаунти та анонімні облікові записи.
Розробники непомітно змінили політику сервісу, увімкнувши цю опцію за замовчуванням.
Що відбувається?
Автоматична прив'язка: функція активована за замовчуванням на більшості сучасних Android-пристроїв.
Втрата анонімності: мовчазне об'єднання номерів створює ризики для людей, які свідомо розмежовують основний номер і додаткові акаунти.
Зміна у правилах: зауваження про автоматичне включення опції з'явилося у документації підтримки Google без гучних анонсів.
Окремі користувачі також скаржаться, що після ручного вимкнення тумблера верифікації функція через деякий час самостійно повторно активується.
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Щоб відв'язати свій телефон від додаткових профілів та запобігти подальшому збору даних, варто виконати наступні дії у налаштуваннях смартфона:
Варто враховувати, що відключення цієї функції запобігає лише майбутнім спробам прив'язки.
Якщо Google уже додала номер до інших акаунтів, його доведеться вилучати вручну через веб-сторінку "Особиста інформація" у налаштуваннях відповідного облікового запису Google.