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Без ведома пользователей: Google автоматически привязывает номер телефона на Android

12:12 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Google объединяет номера телефонов во всех аккаунтах Android (коллаж: РБК-Украина)

Google автоматически привязывает номер телефона к аккаунтам на Android без явного запроса или подтверждения от пользователя.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

В чем суть проблемы?

Пользователи начали получать уведомления от системного адреса noreply-phone-verification@google.com с уведомлением о том, что их номер телефона успешно верифицирован.

Функция Phone number verification работает в фоновом режиме и привязывает SIM-карту ко всем имеющимся аккаунтам на устройстве, включая рабочие профили, дополнительные аккаунты и анонимные аккаунты.

Разработчики незаметно изменили политику сервиса, включив эту опцию по умолчанию.

Что происходит?

Автоматическая привязка: функция активирована по умолчанию на большинстве современных Android-устройств.

Потеря анонимности: молчаливое объединение номеров создает риски для людей, сознательно разграничивающих основной номер и дополнительные аккаунты.

Изменение правил: замечание об автоматическом включении опции появилось в документации поддержки Google без громких анонсов.

Некоторые пользователи также жалуются, что после ручного отключения тумблера верификации функция спустя некоторое время самостоятельно повторно активируется.

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Как отключить автоматическую верификацию номера?

Чтобы отвязать телефон от дополнительных профилей и предотвратить дальнейший сбор данных, следует выполнить следующие действия в настройках смартфона:

  • Откройте меню "Настройки" на устройстве.
  • Перейдите в раздел Google (или "Сервисы и настройки Google").
  • Перейдите на вкладку "Все сервисы".
  • В блоке "Конфиденциальность и безопасность" найдите пункт "Проверка телефонного номера".
  • Выключите переключатель "Проверка телефонного номера автоматически".

Следует учитывать, что отключение этой функции предотвращает только будущие попытки привязки.

Если Google уже добавила номер к другим аккаунтам, его придется извлекать вручную через веб-страницу "Личная информация" в настройках соответствующей учетной записи Google.

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