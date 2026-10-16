Без ведома пользователей: Google автоматически привязывает номер телефона на Android

Google автоматически привязывает номер телефона к аккаунтам на Android без явного запроса или подтверждения от пользователя.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.
Пользователи начали получать уведомления от системного адреса noreply-phone-verification@google.com с уведомлением о том, что их номер телефона успешно верифицирован.
Функция Phone number verification работает в фоновом режиме и привязывает SIM-карту ко всем имеющимся аккаунтам на устройстве, включая рабочие профили, дополнительные аккаунты и анонимные аккаунты.
Разработчики незаметно изменили политику сервиса, включив эту опцию по умолчанию.
Что происходит?
Автоматическая привязка: функция активирована по умолчанию на большинстве современных Android-устройств.
Потеря анонимности: молчаливое объединение номеров создает риски для людей, сознательно разграничивающих основной номер и дополнительные аккаунты.
Изменение правил: замечание об автоматическом включении опции появилось в документации поддержки Google без громких анонсов.
Некоторые пользователи также жалуются, что после ручного отключения тумблера верификации функция спустя некоторое время самостоятельно повторно активируется.
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Чтобы отвязать телефон от дополнительных профилей и предотвратить дальнейший сбор данных, следует выполнить следующие действия в настройках смартфона:
Следует учитывать, что отключение этой функции предотвращает только будущие попытки привязки.
Если Google уже добавила номер к другим аккаунтам, его придется извлекать вручную через веб-страницу "Личная информация" в настройках соответствующей учетной записи Google.