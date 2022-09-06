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Под видом волонтеров и водителей. В Украине раскрыли новую схему выезда мужчин за границу

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Львов, Вторник 06 сентября 2022 16:55
Под видом волонтеров и водителей. В Украине раскрыли новую схему выезда мужчин за границу Фото: в Украине раскрыли новую схему выезда мужчин за границу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. За 6 тысяч долларов уклонисты получали документы псевдоволонтеров или второго водителя в рейсовом автобусе международных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

33-летний организатор за "кругленькую" сумму денег обещал мужчинам, подлежащим всеобщей мобилизации, попасть в страны ЕС.

"Для этого мужчина обязывался обеспечить клиентов пакетом поддельных документов, якобы предоставляющих право беспрепятственного пересечения границы и организовать "зеленый коридор" на границе. Все детали "путешествия" сообщались мужчинам за несколько часов до совершения пересечения", - говорится в сообщении.

Как отмечают во Львовской областной прокуратуре, речь шла об изготовлении документов, которые предоставляли клиенту статус волонтера или второго водителя в рейсовом автобусе международных пассажирских перевозок.

Мужчину задержали во Львове при получении 3 тысяч долларов США - части от оговоренной суммы.

Мужчине поставлено подозрение по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщалось, СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

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