Под видом волонтеров и водителей. В Украине раскрыли новую схему выезда мужчин за границу

Во Львовской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. За 6 тысяч долларов уклонисты получали документы псевдоволонтеров или второго водителя в рейсовом автобусе международных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

33-летний организатор за "кругленькую" сумму денег обещал мужчинам, подлежащим всеобщей мобилизации, попасть в страны ЕС.

"Для этого мужчина обязывался обеспечить клиентов пакетом поддельных документов, якобы предоставляющих право беспрепятственного пересечения границы и организовать "зеленый коридор" на границе. Все детали "путешествия" сообщались мужчинам за несколько часов до совершения пересечения", - говорится в сообщении.

Как отмечают во Львовской областной прокуратуре, речь шла об изготовлении документов, которые предоставляли клиенту статус волонтера или второго водителя в рейсовом автобусе международных пассажирских перевозок.

Мужчину задержали во Львове при получении 3 тысяч долларов США - части от оговоренной суммы.

Мужчине поставлено подозрение по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.