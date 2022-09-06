Під виглядом волонтерів і водіїв. В Україні розкрили нову схему виїзду чоловіків за кордон

У Львівській області правоохоронці викрили чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За 6 тисяч доларів ухилянти отримували документи псевдоволонтерів або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

33-річний організатор за "кругленьку" суму грошей обіцяв чоловікам, які підлягають загальній мобілізації, потрапити до країн ЄС.

"Для цього чоловік зобов’язувався забезпечити клієнтів пакетом підроблених документів, які нібито надають право безперешкодного перетину кордону та організувати "зелений коридор" на кордоні. Усі деталі "подорожі" повідомлялись чоловікам за кілька годин до здійснення перетину", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Львівській обласній прокуратурі, мова йшла про виготовлення документів, які б надавали клієнту статус волонтера або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень.

Чоловіка затримали у Львові під час одержання 3 тисяч доларів США - частини від обумовленої суми.

Чоловіку повідомлено підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.