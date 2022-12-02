Видобуток російської нафти в 2023 році впаде на третину через санкції, - Reuters

Видобуток російської нафти може скоротитися на третину - з 1,5 до 1 млн барелів на добу на початку 2023 року. Це станеться після того, як Європейський Союз запровадить з 5 грудня заборону на імпорт нафти морським транспортом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Інформація надійшла з двох анонімних джерел з великих російських виробників. У цих інсайдах оцінка видобутку російської нафти перебуває на нижньому рівні прогнозів ринкових аналітиків, що враховують спільний вплив ембарго на перевезення нафти морським транспортом і запропонований ЄС ліміт цін на російські енергоносії.
Проте вони зазначають, що дійсний рівень може залежати й від інших факторів, які можливо з'являться згодом. Це цілком ймовірно, враховуючи чутливу динаміку ринку, яка пов’язана з війною в Україні.
"Це приблизно те саме, що й обсяг морських поставок до ЄС за останні тижні. Я не думаю, що вони (російські виробники) зможуть перенаправити це в інше місце", - зазначив у коментарі виданню представник російської брокерської компанії.
На думку експертів, Захід хоче "стиснути" фінанси Росії, щоб зменшити її здатність фінансувати війну в Україні.
"Експорт сирої нафти, газу та нафтопродуктів становить більшу частину доходів Росії, які залишаються високими, оскільки перебої у виробництві та збуті після західних санкцій були більш ніж компенсовані високими цінами на міжнародних ринках", - відзначає Reuters.
І додає, що доходи російського бюджету від нафти і газу зросли більш ніж на третину за перші 10 місяців 2022 року. До початку конфлікту в Україні 24 лютого Росія експортувала близько 8 млн барелів нафти і нафтопродуктів на добу.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що, за даними Bloomberg, видобуток нафти в Росії у 2023 році може впасти нижче 10 млн барелів на добу. Основна причина - складність знайти нові ринки збуту для російської нафти після введення в дію європейської заборони на імпорт.
Сьогодні, 2 грудня, країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, що значним чином впливатиме на доходи РФ.
Також раніше ми писали, що індійська компанія Nayara Energy, яка частково належить російській нафтовій компанії "Роснефть", повідомила про майже 50% падіння прибутку за вересневий квартал порівняно з попередніми трьома місяцями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.