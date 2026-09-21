Видобуток, переробка та інвестиції: у Києві 1 жовтня відбудеться United by Mining 2026

1 жовтня у Києві відбудеться міжнародний форум United by Mining 2026, присвячений залученню інвестицій у видобуток та переробку критичної сировини в Україні.

Про те, як наша країна може перетворити ресурсний потенціал на нові інвестиції, виробництва та міжнародні партнерства, розповідає РБК-Україна з посиланням на організаторів заходу.

Що треба знати про United by Mining 2026

Україна входить у новий етап розвитку ресурсної галузі. Критична сировина, надра та промисловий потенціал стають не лише питанням внутрішньої економічної політики, а й частиною глобальної конкуренції за ресурси, технології, інвестиції та стійкість ланцюгів постачання.

У 2025 році United by Mining став майданчиком для стратегічного діалогу про роль України у новій ресурсній архітектурі світу. Цьогоріч у центрі уваги буде питання, як перетворити цей потенціал на реальні проєкти, інвестиції, нові виробництва та довгострокові міжнародні партнерства.

Учасники United by Mining 2025 (фото: ubmining.com)

Україна має значні запаси критичних мінералів і стратегічних ресурсів, зокрема літію, титану, графіту, марганцю, рідкісноземельних та інших видів сировини, необхідних для сучасної промисловості, енергетики, технологій та оборонного сектору.

Укладені домовленості зі США та ЄС створюють додаткові можливості для інтеграції України у глобальні ланцюги створення доданої вартості. Водночас сам ресурс не створює економічного ефекту. Для цього необхідні зрозумілі правила, інвестиції, сучасна інфраструктура, доступ до технологій, розвиток переробки та ефективна взаємодія держави й бізнесу.

Саме перехід від обговорення ресурсного потенціалу до практичних механізмів його реалізації стане центральною темою United by Mining 2026.

Форум об’єднає представників держави, міжнародних фінансових інституцій, інвесторів, видобувних і промислових компаній, технологічного бізнесу та міжнародних партнерів. Учасники обговорять не лише можливості ресурсного сектору, а й інструменти для реалізації конкретних проєктів.

Які питання обговорять на форумі

У фокусі United by Mining 2026 будуть:

критична сировина як стратегічний актив України та її роль у європейських і глобальних ланцюгах постачання;

інвестиції та фінансування - від геологорозвідки й видобування до переробки, логістики та промислового виробництва;

україно-американське партнерство та Фонд відбудови у контексті розвитку ресурсного сектору;

євроінтеграція та європейська сировинна політика, зокрема місце України у формуванні стійких ланцюгів постачання;

регуляторне середовище та інституційна спроможність як умови для залучення українського та міжнародного капіталу в довгострокові проєкти;

переробка та створення доданої вартості в Україні замість експорту сировини;

ресурсна база як основа промислового та оборонного потенціалу держави;

нові моделі партнерства між державою, бізнесом та міжнародними інституціями.

Що передбачає програма United by Mining 2026

Форум має стати майданчиком для прямого професійного діалогу між державою, інвесторами та бізнесом.

Програма передбачає стратегічні дискусії, презентації інвестиційних можливостей України, B2B-зустрічі, індивідуальні консультації та професійний нетворкінг.

Мета форуму - сформувати спільне бачення наступного етапу розвитку української добувної галузі та визначити конкретні кроки для його реалізації.

Організатори зазначають, що Україна має можливість перейти від ролі постачальника ресурсів до ролі партнера, який бере участь у створенні продукту, технологій та доданої вартості. Такий підхід передбачає розвиток нових виробництв, залучення інвестицій, створення робочих місць, збільшення податкових надходжень та посилення економічної стійкості.

United by Mining 2026 стане продовженням діалогу, започаткованого у 2025 році, але цього разу з акцентом на практичні механізми реалізації домовленостей та інвестиційних проєктів.

Вхід на форум United by Mining 2026 - за попередньою реєстрацією. Зареєструватися можна на сайті заходу.