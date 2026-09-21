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Добыча, переработка и инвестиции: в Киеве 1 октября состоится United by Mining 2026

18:59 21.09.2026 Пн
3 мин
Партнерский материал
aimg Юлия Бойко
Добыча, переработка и инвестиции: в Киеве 1 октября состоится United by Mining 2026 В Киеве состоится United by Mining 2026 (фото: facebook.com/neiaukraine)
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1 октября в Киеве состоится международный форум United by Mining 2026, посвященный привлечению инвестиций в добычу и переработку критического сырья в Украине.

О том, как наша страна может превратить ресурсный потенциал в новые инвестиции, производства и международные партнерства, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на организаторов мероприятия.

Что нужно знать о United by Mining 2026

Украина входит в новый этап развития ресурсной отрасли . Критическое сырье, недра и промышленный потенциал становится не только вопросом внутренней экономической политики, но и частью глобальной конкуренции за ресурсы, технологии, инвестиции и устойчивость цепей поставок.

В 2025 году United by Mining стал площадкой для стратегического диалога о роли Украины в новой ресурсной архитектуре мира. В этом году в центре внимания будет вопрос, как превратить этот потенциал в реальные проекты, инвестиции, новые производства и долгосрочные международные партнерства.

Добыча, переработка и инвестиции: в Киеве 1 октября состоится United by Mining 2026Участники United by Mining 2025 года (фото: ubmining.com)

Украина имеет значительные запасы критических минералов и стратегических ресурсов, в частности, лития, титана, графита, марганца, редкоземельных и других видов сырья, необходимых для современной промышленности, энергетики, технологий и оборонного сектора.

Заключенные договоренности с США и ЕС создают дополнительные возможности интеграции Украины в глобальные цепи создания добавленной стоимости. В то же время, сам ресурс не создает экономического эффекта. Для этого необходимы понятные правила, инвестиции, современная инфраструктура, доступ к технологиям, развитие переработки и эффективное взаимодействие государства и бизнеса.

Именно переход от обсуждения ресурсного потенциала к практическим механизмам его реализации станет центральной темой United by Mining 2026 года.

Форум объединит представителей государства, международных финансовых институций, инвесторов, добывающих и промышленных компаний, технологического бизнеса и международных партнеров. Участники обсудят не только возможности ресурсного сектора, но и инструменты реализации конкретных проектов.

Какие вопросы обсудят на форуме

В фокусе United by Mining 2026 будут:

  • критическое сырье как стратегический актив Украины и ее роль в европейских и глобальных цепях снабжения;
  • инвестиции и финансирование – от геологоразведки и добычи до переработки, логистики и промышленного производства;
  • украинско-американское партнерство и Фонд восстановления в контексте развития ресурсного сектора;
  • евроинтеграция и европейская сырьевая политика, в частности, место Украины в формировании устойчивых цепей снабжения;
  • регуляторная среда и институциональная способность как условия привлечения украинского и международного капитала в долгосрочные проекты;
  • переработка и создание добавленной стоимости в Украине вместо экспорта сырья;
  • ресурсная база как база промышленного и оборонного потенциала страны;
  • новые модели партнерства между государством, бизнесом и международными институтами.

Что предусматривает программа United by Mining 2026

Форум должен стать площадкой прямого профессионального диалога между государством, инвесторами и бизнесом.

Программа предусматривает стратегические дискуссии, презентации инвестиционных возможностей Украины, B2B-встречи, индивидуальные консультации и профессиональный нетворкинг.

Цель форума – сформировать общее видение следующего этапа развития украинской добывающей отрасли и определить конкретные шаги по его реализации.

Организаторы отмечают, что у Украины есть возможность перейти от роли поставщика ресурсов к роли партнера, участвующего в создании продукта, технологий и добавленной стоимости. Такой подход предполагает развитие новых производств, привлечение инвестиций, создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений и усиление экономической устойчивости.

United by Mining 2026 станет продолжением диалога, начатого в 2025 году, но в этот раз с акцентом на практические механизмы реализации договоренностей и инвестиционных проектов.

Вход на форум United by Mining 2026 – по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

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