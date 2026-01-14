Видобуток нафти в Росії скоротився у 2025 році, - ОПЕК

Видобуток нафти в Росії 2025 року знизився приблизно на 0,7%. У середньому країна-агресор видобувала до 9,129 млн барелів на добу.
Про це свідчать дані Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання стверджує, що незважаючи на удари дронів по енергетичній інфраструктурі Росії і різке зниження цін на нафту, видобуток у Росії залишався стабільним. Нафта і природний газ забезпечують близько чверті податкових надходжень до федерального бюджету країни.
Зокрема, у 2025 році ціни на нафту знизилися більш ніж на 18% - це найрізкіше річне падіння з 2020 року - на тлі побоювань щодо надлишкової пропозиції на ринку.
У грудні видобуток нафти в Росії, за даними ОПЕК, скоротився на 73 тисячі барелів на добу і становив 9,304 млн барелів на добу.
При цьому у своєму щомісячному звіті ОПЕК повідомила, що видобуток нафти в Казахстані минулого місяця зменшився на 237 тисяч барелів на добу - до 1,522 млн барелів на добу.
Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що російські нафтовидобувні компанії в грудні 2025 року істотно скоротили обсяги виробництва, опустивши середньодобовий видобуток сирої нафти до мінімального рівня за останні півтора року.
За даними СЗРУ, показник становив 9,326 млн барелів на добу на тлі посилення санкційного тиску Заходу на покупців російської нафти.
Поточний рівень видобутку виявився більш ніж на 100 тисяч барелів на добу нижчим за листопадовий і майже на 250 тисяч барелів меншим за квоту ОПЕК+, встановлену для Росії на рівні 9,574 млн барелів на добу.
Зниження стало найбільшим з червня 2024 року і вказує на поглиблення структурних проблем у нафтовому секторі РФ, а не на тимчасові або сезонні чинники.