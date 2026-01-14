Добыча нефти в России сократилась в 2025 году, - ОПЕК

Издание утверждает, что несмотря на удары дронов по энергетической инфраструктуре России и резкое снижение цен на нефть, добыча в России оставалась стабильной. Нефть и природный газ обеспечивают около четверти налоговых поступлений в федеральный бюджет страны.

В частности, в 2025 году цены на нефть снизились более чем на 18% - это самое резкое годовое падение с 2020 года - на фоне опасений избыточного предложения на рынке.

В декабре добыча нефти в России, по данным ОПЕК, сократилась на 73 тысяч баррелей в сутки и составила 9,304 млн баррелей в сутки.

При этом в своем ежемесячном отчете ОПЕК сообщила, что добыча нефти в Казахстане в прошлом месяце уменьшилась на 237 тысяч баррелей в сутки - до 1,522 млн баррелей в сутки.