Добыча нефти в России сократилась в 2025 году, - ОПЕК

Добыча нефти в России в 2025 году снизилась примерно на 0,7%. В среднем страна-агрессор добывала до 9,129 млн баррелей в сутки.
Об этом свидетельствуют данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание утверждает, что несмотря на удары дронов по энергетической инфраструктуре России и резкое снижение цен на нефть, добыча в России оставалась стабильной. Нефть и природный газ обеспечивают около четверти налоговых поступлений в федеральный бюджет страны.
В частности, в 2025 году цены на нефть снизились более чем на 18% - это самое резкое годовое падение с 2020 года - на фоне опасений избыточного предложения на рынке.
В декабре добыча нефти в России, по данным ОПЕК, сократилась на 73 тысяч баррелей в сутки и составила 9,304 млн баррелей в сутки.
При этом в своем ежемесячном отчете ОПЕК сообщила, что добыча нефти в Казахстане в прошлом месяце уменьшилась на 237 тысяч баррелей в сутки - до 1,522 млн баррелей в сутки.
Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что российские нефтедобывающие компании в декабре 2025 года существенно сократили объемы производства, опустив среднесуточную добычу сырой нефти до минимального уровня за последние полтора года.
По данным СВРУ, показатель составил 9,326 млн баррелей в сутки на фоне усиления санкционного давления Запада на покупателей российской нефти.
Текущий уровень добычи оказался более чем на 100 тысяч баррелей в сутки ниже ноябрьского и почти на 250 тысяч баррелей меньше квоты ОПЕК+, установленной для России на уровне 9,574 млн баррелей в сутки.
Снижение стало крупнейшим с июня 2024 года и указывает на углубление структурных проблем в нефтяном секторе РФ, а не на временные или сезонные факторы.