Санкції дотискають Росію: нафтовий видобуток впав до мінімуму за півтора року

Російські нафтовидобувні компанії у грудні 2025 року різко скоротили виробництво сирої нафти, зафіксувавши один із найгірших показників за останні півтора року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Видобуток впав до мінімуму за півтора року

Середньодобовий видобуток знизився до 9,326 млн барелів, що відбувається на тлі посилення санкційного тиску Заходу на покупців російської сировини.

Поточний рівень виробництва більш ніж на 100 тисяч барелів на добу нижчий за листопадовий і майже на 250 тис. барелів поступається квоті ОПЕК+, встановленій для Росії.

Росія не виконує квоту ОПЕК+

Скорочення видобутку стало найбільшим з червня 2024 року, що свідчить не про сезонні чи технічні чинники, а про поглиблення структурних проблем у нафтовому секторі РФ.

Квота Росії в межах домовленостей ОПЕК+ становить 9,574 млн барелів на добу, однак за нинішніх умов компанії не мають економічних стимулів повертатися до цього рівня.

Експорт ускладнюється, нафта накопичується в морі

Збут російської нафти за кордон дедалі більше ускладнюється. Попри те, що експорт із російських портів формально утримується на рівні близько 4 млн барелів на добу, значна частина сировини не знаходить кінцевих покупців.

З кінця листопада 2025 року обсяг нереалізованої російської нафти, що накопичується переважно в морі, зріс приблизно на 30 млн барелів - до 185 млн барелів, що підвищує логістичні та фінансові ризики для виробників.

Падіння цін знижує рентабельність видобування

Додатковим стримувальним чинником залишається падіння світових цін на нафту, яке різко знижує рентабельність видобування.

За таких умов російські компанії фактично не зацікавлені у нарощуванні виробництва, навіть попри формальні зобов’язання в межах ОПЕК+.

Бюджетні ризики для Кремля у 2026 році

Сукупність цих факторів вказує на системний характер кризи російського нафтового сектору. Навіть у разі стабілізації цін Росія навряд чи зможе швидко повернутися до квот ОПЕК+.

Це означає недоотримання валютних надходжень і посилення тиску на федеральний бюджет у 2026 році. У відповідь Кремль може вдатися до підвищення податкового навантаження, активнішого залучення боргових інструментів або скорочення інвестицій - кроків, які лише поглиблять деградацію галузі.