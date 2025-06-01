Відображена реальність: як правильно і швидко налаштувати дзеркала автомобіля

Нагадаємо, що дзеркала – пристрої, без яких немислима обізнаність водія про обстановку не лише позаду його машини, а й з боків. І правильність налаштування кутів дзеркал тут принципово важлива, адже саме на цьому базується принцип відображення реальності у пласкому дзеркалі.

Що можуть дзеркала

Дзеркало на сучасному авто нахиляється (і фіксується!) у чотирьох напрямках, підлаштовуючись під водіїв різної комплекції. Також воно захищене від бруду і води, не заважає на тісній парковці, не пітніє влітку і не обмерзає взимку, не шумить на швидкості і не вібрує на бруківці та розбитому асфальті.

Але всі ці чудові якості можуть бути зіпсовані самим водієм – через неправильні налаштування.

Як має бути налаштовано дзеркало

В глобальному сенсі правило налаштування просте: водій повинен намагатися, щоб усі три дзеркала (два зовнішніх і одне салонне) охоплювали своїм зображенням усю задню напівсферу без мертвих зон. І бажано частково перекриваючи поле зору одне одного.

Відразу скажемо, що це можливо не в усіх моделях, проте цього треба прагнути.

Спочатку треба всістися

А почати слід з правильної посадки за кермом.

Руки. Вільно лежачи зап'ястями на верхньому секторі керма, вони мають бути трохи зігнуті в ліктях. Коли водій сидить надто близько до керма, він не зможе швидко обертати його при потребі щось об’їхати чи виправити занос;

Вільно лежачи зап'ястями на верхньому секторі керма, вони мають бути трохи зігнуті в ліктях. Коли водій сидить надто близько до керма, він не зможе швидко обертати його при потребі щось об’їхати чи виправити занос; Ноги. Водієві потрібно натискати гальмівну педаль до підлоги, і коліно при тому повинне залишатися ледь зігнутим. Розміщення лівої ноги, незалежно від типу трансмісії, важливе тільки з точки зору можливого ДТП. Тобто краще, щоб і на натиснутій педалі зчеплення, і у стані спокою вона не випрямлялася повністю.

Ліве дзеркало: як налаштувати

Перший крок – орієнтуватися на борт автомобіля, який слугуватиме точкою відліку для регулювання дзеркала у горизонтальній площині. Оптимальним буде положення, коли край боковини авто ледь видно у правій частині дзеркала. Це дозволяє максимально розширити поле огляду у напрямку ліворуч, на сусідню смугу руху. Таким чином ви зможете краще контролювати ситуацію при обгоні, зміні смуги, а також при об’їзді перешкод – велосипедистів, припаркованих авто чи нерівностей дороги.

У вертикальній площині дзеркало слід налаштувати таким чином, щоб у центральній зоні відображався автомобіль, який рухається сусідньою смугою і випереджає вас. Щоб перевірити правильність налаштування по висоті, слідкуйте за тим, щоб у дзеркалі не було зайвого – ні сірого асфальту, ні великої частини неба.

Праве дзеркало: принцип той самий

Праве дзеркало слід налаштовувати аналогічно до лівого: орієнтуйтесь на правий борт автомобіля. Він може частково потрапляти у лівий сектор дзеркала або бути видно лише при легкому нахилі голови водія вправо. Важливо забезпечити максимально широкий огляд праворуч від автомобіля, щоб контролювати ситуацію на сусідній, правій смузі.

Щодо вертикального налаштування, у відображенні має бути мінімум дорожнього покриття та неба, щоб у центрі кадра була в першу чергу дорога та наявні на ній транспортні засоби.

У багато укомплектованих моделях праве дзеркало може автоматично опускатися вниз при ввімкненні задньої передачі, допомагаючи водієві бачити бордюр біля правих коліс. Це корисна функція, яка спрощує маневрування під час паркування, і вона зазвичай також потребує налаштування – але через меню.

Салонне дзеркало: тримай приціл

У більшості сучасних автомобілів внутрішнє дзеркало заднього огляду має обмежене поле видимості – винен розмір заднього вікна. Тому головне завдання – вцілити, так би мовити, дзеркалом у вікно. Особливу увагу слід приділити сектору, що знаходиться ближче до лівої смуги руху – у дзеркалі він буде відображатися в лівому кутку. Крім того, слід розмістити дзеркало таким чином, щоб мінімізувати відображення водія та пасажирів заднього сидіння, оскільки це може відволікати від головного – контролю ситуації на дорозі.

Висновок

Одного разу точно відрегульовані дзеркала – це добре. Але дуже бажано перед кожною поїздкою переконатися, що налаштування не змінилися. Тобто ви маєте хоча б орієнтовно пам’ятати прив’язку кожного дзеркала до елементів машини, які потрапляють у поле зору – в якому місці поля дзеркала видно борт, дверну ручку, край вікна тощо. І щоразу перед поїздкою перевіряти, чи на своїх місцях ці об’єкти перебувають.