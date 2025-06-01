Отраженная реальность: как правильно и быстро настроить зеркала автомобиля

Напомним, что зеркала - устройства, без которых немыслима осведомленность водителя об обстановке не только позади его машины, но и по бокам. И правильность настройки углов зеркал здесь принципиально важна, ведь именно на этом базируется принцип отражения реальности в плоском зеркале.

Что могут зеркала

Зеркало на современном авто наклоняется (и фиксируется!) в четырех направлениях, подстраиваясь под водителей разной комплекции. Также оно защищено от грязи и воды, не мешает на тесной парковке, не запотевает летом и не обмерзает зимой, не шумит на скорости и не вибрирует на брусчатке и разбитом асфальте.

Но все эти замечательные качества могут быть испорчены самим водителем - из-за неправильных настроек.

Как должно быть настроено зеркало

В глобальном смысле правило настройки простое: водитель должен стараться, чтобы все три зеркала (два наружных и одно салонное) охватывали своим изображением всю заднюю полусферу без мертвых зон. И желательно частично перекрывая поле зрения друг друга.

Сразу скажем, что это возможно не во всех моделях, однако к этому надо стремиться.

Сначала надо усесться

А начать следует с правильной посадки за рулем.

Руки. Свободно лежа запястьями на верхнем секторе руля, они должны быть немного согнуты в локтях. Когда водитель сидит слишком близко к рулю, он не сможет быстро вращать его при необходимости что-то объехать или исправить занос;

Свободно лежа запястьями на верхнем секторе руля, они должны быть немного согнуты в локтях. Когда водитель сидит слишком близко к рулю, он не сможет быстро вращать его при необходимости что-то объехать или исправить занос; Ноги. Водителю нужно нажимать тормозную педаль до пола, и колено при этом должно оставаться едва согнутым. Размещение левой ноги, независимо от типа трансмиссии, важно только с точки зрения возможного ДТП. То есть лучше, чтобы и на нажатой педали сцепления, и в состоянии покоя она не выпрямлялась полностью.

Левое зеркало: как настроить

Первый шаг - ориентироваться на борт автомобиля, который будет служить точкой отсчета для регулировки зеркала в горизонтальной плоскости. Оптимальным будет положение, когда край боковины авто едва виден в правой части зеркала. Это позволяет максимально расширить поле обзора в направлении налево, на соседнюю полосу движения. Таким образом вы сможете лучше контролировать ситуацию при обгоне, смене полосы, а также при объезде препятствий - велосипедистов, припаркованных авто или неровностей дороги.

В вертикальной плоскости зеркало следует настроить таким образом, чтобы в центральной зоне отображался автомобиль, который движется по соседней полосе и опережает вас. Чтобы проверить правильность настройки по высоте, следите за тем, чтобы в зеркале не было лишнего - ни серого асфальта, ни большой части неба.

Правое зеркало: принцип тот же

Правое зеркало следует настраивать аналогично левому: ориентируйтесь на правый борт автомобиля. Он может частично попадать в левый сектор зеркала или быть виден только при легком наклоне головы водителя вправо. Важно обеспечить максимально широкий обзор справа от автомобиля, чтобы контролировать ситуацию на соседней, правой полосе.

Что касается вертикальной настройки, в отображении должно быть минимум дорожного покрытия и неба, чтобы в центре кадра была в первую очередь дорога и имеющиеся на ней транспортные средства.

Во многих укомплектованных моделях правое зеркало может автоматически опускаться вниз при включении задней передачи, помогая водителю видеть бордюр возле правых колес. Это полезная функция, которая упрощает маневрирование при парковке, и она обычно также требует настройки - но через меню.

Салонное зеркало: держи прицел

В большинстве современных автомобилей внутреннее зеркало заднего вида имеет ограниченное поле видимости - виноват размер заднего окна. Поэтому главная задача - попасть, так сказать, зеркалом в окно. Особое внимание следует уделить сектору, находящемуся ближе к левой полосе движения - в зеркале он будет отображаться в левом углу. Кроме того, следует разместить зеркало таким образом, чтобы минимизировать отражение водителя и пассажиров заднего сиденья, поскольку это может отвлекать от главного - контроля ситуации на дороге.

Вывод

Однажды точно отрегулированные зеркала - это хорошо. Но очень желательно перед каждой поездкой убедиться, что настройки не изменились. То есть вы должны хотя бы ориентировочно помнить привязку каждого зеркала к элементам машины, которые попадают в поле зрения - в каком месте поля зеркала виден борт, дверная ручка, край окна и т.д. И каждый раз перед поездкой проверять, на своих ли местах эти объекты находятся.