Неправильний бензин: як він впливає на ваш автомобіль та як виправити ситуацію

Трапляється, що водій змушений заправити машину бензином з невідповідним октановим числом. Що в такому випадку може трапитись з двигуном, розповідають журналісти РБК-Україна Авто.

Про шкоду машині і водієві від бензину з неправильним ОЧ читайте в матеріалі РБК-Україна .

Спочатку варто нагадати, що єдина відмінність між сучасними бензинами одного екологічного класу, наприклад, Euro IV – в різному октановому числі. Яке для кожної моделі визначає автовиробник, позначаючи потрібний індекс на дверцятах бензобака та в заводській інструкції: А-92, А-95, А-98 тощо.

Чому ОЧ буває різним

Октанове число (ОЧ) показує детонаційну стійкість пального, тобто його спроможність протистояти нештатному згоранню паливної суміші в циліндрі – так званій детонації. Коли двигун працює з детонацією, його поршні, циліндри та клапани прискорено зношуються, а можуть і буквально розпастись на частини. Всі сучасні бензинові мотори схильні до детонації, адже вони високофорсовані – відрізняються великим ступенем стискування. І тому їм потрібні високооктанові бензини. Нюанс у тому, що саме вважати високооктановим.

Якщо заправив А-92 замість А-95

В абсолютній більшості випадків розрахований на А-95 мотор буде працювати на "дев’яносто другому" без проблем – принаймні, помітних для водія. Багато які двигуни не вбачають різниці між цими двома сортами, оскільки їхні програми управління поданням пального (паливна карта) та запалюванням прописані з урахуванням можливих відхилень ОЧ.

Одночасно немало моделей працюють на низькооктановому паливі з ускладненнями – схильністю до детонації, провалів та перегріву. Проте, блок електронного управління двигуна намагається ці негаразди пом’якшити. Натомість водій може помітити падіння потужності, смикання машини та перевитрату пального.

Є моделі двигунів, які переносять низьке ОЧ настільки погано, що справа може закінчитися прогоранням прокладки головки блока, руйнуванням поршнів і пошкодженням випускних клапанів. Найбільша загроза таких наслідків виникає при різких прискореннях, при енергійному подоланні підйомів, при швидкому русі з повним навантаженням, причепом тощо.

Якщо коротко, можна за великої потреби заправитись паливом з нижчим ОЧ і акуратно проїхати на ньому недалеку відстань. Але часто зловживати поблажливістю двигуна не варто.

Коли залив А-95 замість А-92

Зворотна ситуація не така щедра на можливі неприємності: коли доводиться їхати на бензині з завищеним октановим числом, двигун не повинен постраждати. Що "дев’яносто п’ятий", що "дев’яносто восьмий" не зашкодять моторові, прошитому під А-92. І моторошні історії про поршні і клапани, які прогоріли від 95-го "наскрізь", не мають під собою технічних підстав.

Насправді все дуже просто: сучасні бензини за своїм складом позбавлені чинників, які могли б підвищувати температуру у камері згорання та випускних каналах. Високооктанові бензини А-95 та А-98 не мають більшої теплотворної спроможності у порівнянні з А-92, та і з АІ-80 теж. Швидкість згоряння, яка теж впливає на температуру в циліндрі, в усіх трьох бензинів теж принципово не відрізняється.

Тобто загрози двигуну від бензина з більшим ОЧ немає. Але є інший нюанс, може і несподіваний для когось.

Яка шкода від високооктанового бензину

Маючи в баку більш дорогий і "більш октановий" бензин, водій може помітити …. гіршу динаміку машини! Таке може статись саме через ту меншу теплотворну спроможність високооктанового палива. Але в більшості випадків сучасні автомобілі з інжекторним мотором самі корегують момент запалювання, щоб підлаштувати двигун під неадекватне для нього пальне – і машина їде як завжди.

Коротко

Автовиробник розраховує свої двигуни і моделі під певний вид бензину не просто так – до уваги береться чимало чинників, і про деякі з них ми можемо навіть не здогадуватись. Наприклад, одному тому самому двигуну у різних країнах іноді рекомендується бензин з різним октановим числом.

Відтак, найбільш правильним буде заправлятись саме тим пальним, яке рекомендує для вашого авто офіційне представництво вашої марки. Ну а якщо ви багато мандруєте країною і при тому не хочете порушувати дилерських приписів, можна возити з собою невелику каністру бензину вашого типу – на випадок, якщо на найближчій АЗС не зможуть задовольнити вашого запиту.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.