Агітувала підтримувати Росію. У Києві судитимуть чиновницю

Чиновниця у Києві виправдовувала Росію та закликала підтримувати окупантів. Її загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

За даними слідства, співробітниця одного з Центрів надання адміністративних послуг створила у соцмережі акаунт, в якому виправдовувала Росію та її збройну агресію проти України. Жінка публікувала заклики до насильницької зміни кордонів України.

Також вона розміщувала у соцмережі пропагандистські матеріали та дописи із закликами до окупації України.

Під час обшуків за місцем проживання чиновниці правоохоронці вилучили телефони та комп'ютерну техніку з доказами, комуністичну символіку, георгіївські стрічки та значну суму особистих збережень у російських рублях.

Наразі жінка перебуває під вартою, її відсторонено від виконання службових обов’язків.

Столична прокуратура вже направила обвинувачувальний акт до суду. Затриманій загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням майна.

Фото: у Києві судитимуть чиновницю, яка виправдовувала Росію (t.me/kyiv_pro_office)