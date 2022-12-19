Восстанавливает водоснабжение в базы РФ в Крыму. СБУ разоблачила предателя под Херсоном
СБУ выяснила, кто помогает оккупантам налаживать подачу пресной воды к военным базам РФ в Крыму. Им оказался "чиновник" из захваченной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Как отмечают в спецслужбе, злоумышленником является бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.
"Именно после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился возглавить созданное оккупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области", - рассказали СБУ.
В настоящее время коллаборант выполняет указания кремля по налаживанию бесперебойного водоснабжения в военные базы РФ на территории Крыма.
Для этого коллаборант подписал "поручение" о незаконном присоединении к составу оккупационного органа подразделений Северо-Крымского канала.
"Из-за этой гидротехнической артерии он пытается обеспечить подачу днепровской воды в места временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части юга Украины", - добавляют в СБУ, отмечая, что в настоящее время злоумышленник находится на временно оккупированной территории Херсонской области.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, чиновница в Киеве оправдывала Россию и призвала поддерживать оккупантов. Ее грозит до 10 лет тюрьмы.
Также контрразведка Службы безопасности Украины в освобожденных районах Харьковской области разоблачила приспешницу врага, занимавшуюся финансированием оккупационных органов РФ.
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