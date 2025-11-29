Відновленню не підлягає. У Тернополі знесуть висотку, яку зруйнувала ракета РФ
Влада Тернополя вирішила знести висотку, яка була зруйнована російською ракетою під час атаки в ніч на 19 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Сергія Надала у Telegram.
Унаслідок ракетного удару з боку росії значних руйнувань зазнали житлові будинки у міста.
Будинок на вул. Стуса, 8 визнано аварійним і непридатним для відновлення - його демонтують.
Будинок на вул. 15 Квітня, 31 пошкоджений, зокрема два під’їзди вигоріли, але після капітального ремонту мешканці зможуть повернутися.
Власники житла в цих будинках мають право на державну компенсацію:
-
Стуса, 8 - компенсація за повністю знищене житло.
-
15 Квітня, 31 - компенсація за пошкоджені квартири.
Повний перелік доступної допомоги та порядок її отримання - за посиланням:
Через регулярні російські обстріли українські міста стикаються з масштабними руйнуваннями житлових будинків. Від початку повномасштабного вторгнення сотні будинків були зруйновані або серйозно пошкоджені.
Держава запровадила систему компенсацій через "Дію" та спеціальні комісії, що дозволяє власникам отримати фінансову допомогу на відновлення чи придбання нового житла.
Обстріл Тернополя 19 листопада
Близько 7:00 ранку 19 листопада росія атакувала Тернопіль ракетами та "Шахедами", влучивши у житлові будинки. Пошкоджено кілька 9-поверхівок, одна згоріла, інша - частково зруйнована. Рятувальні роботи тривали до 22 листопада.
Ми повідомляли, про 28 загиблих і понад 90 поранених.
Пізніше знайшли ще трьох жертв - жінку та двох дітей, станом на сьогодні встановлена кількість загиблих - 35 осіб.
Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що ракета містила 175 іноземних компонентів, які РФ отримує в обхід санкцій.
У місті оголосили триденну жалобу.
27 листопада у лікарні померла 12-річна Адріана Унольт, яка дев’ять днів боролась за життя; її мати загинула в день атаки, сестра досі в лікарні.