Восстановлению не подлежит. В Тернополе снесут высотку, которую разрушила ракета РФ

Власти Тернополя решили снести высотку, которая была разрушена российской ракетой во время атаки в ночь на 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Сергея Надала в Telegram .

Государство ввело систему компенсаций через "Дію" и специальные комиссии, что позволяет владельцам получить финансовую помощь на восстановление или приобретение нового жилья.

Из-за регулярных российских обстрелов украинские города сталкиваются с масштабными разрушениями жилых домов. С начала полномасштабного вторжения сотни домов были разрушены или серьезно повреждены.

Полный перечень доступной помощи и порядок ее получения - по ссылке :

Владельцы жилья в этих домах имеют право на государственную компенсацию:

Дом на ул. 15 Апреля, 31 поврежден, в частности два подъезда выгорели, но после капитального ремонта жители смогут вернуться.

Дом на ул. Стуса, 8 признан аварийным и непригодным для восстановления - его демонтируют.

В результате ракетного удара со стороны России значительным разрушениям подверглись жилые дома в городе.

Обстрел Тернополя 19 ноября

Около 7:00 утра 19 ноября россия атаковала Тернополь ракетами и "Шахедами", попав в жилые дома. Повреждены несколько 9-этажек, одна сгорела, другая - частично разрушена. Спасательные работы продолжались до 22 ноября.

Мы сообщали, о 28 погибших и более 90 раненых.

Позже нашли еще трех жертв - женщину и двух детей, по состоянию на сегодня установленное количество погибших - 35 человек.

Напомним, президент Зеленский заявил, что ракета содержала 175 иностранных компонентов, которые РФ получает в обход санкций.

В городе объявили трехдневный траур.

27 ноября в больнице умерла 12-летняя Адриана Унольт, которая девять дней боролась за жизнь; ее мать погибла в день атаки, сестра до сих пор в больнице.