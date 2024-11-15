Відновлення відкладається: Єврокомісія погіршила прогноз з економіки України на 2025 рік

Як зазначається в прогнозі, незважаючи на атаки, що продовжуються і посилюються, на критично важливу інфраструктуру, економіка України поки залишається напрочуд стійкою. Підтримуване експортним потенціалом, високими витратами на оборону та попитом домогосподарств зростання, як очікується, досягне 3,5% у 2024 році, перш ніж сповільнитися до 2,8% у 2025 році.

"Зважаючи на посилення бойових дій, зараз прогнозується, що відновлення набере обертів лише у 2026 році", - додали в Єврокомісії.

Прогнозується, що інфляція зросте до 9,2% у 2025 році через різке зростання цін на енергоносії та зростання заробітної плати, але має послабитись у 2026 році, оскільки тиск з боку пропозиції зменшиться.

За даними Єврокомісії, реальний ВВП України зріс на 5,0% у річному обчисленні у першій половині 2024 року,

"Хоча очікується, що реальне зростання ВВП сповільниться порівняно з 2023 роком, прогнозується, що воно залишиться відносно високим на рівні 3,5% у 2024 році".

Реконструкція відкладається

Надалі прогноз ґрунтується на припущенні, що умови для поступового збільшення зусиль щодо ранньої реконструкції будуть створені пізніше, ніж передбачалося раніше, починаючи з початку 2026 року.

В результаті прогнозується, що реальне зростання ВВП ще більше сповільниться в 2025 році, оскільки обмеження на ресурси, включаючи нестачу робочої сили, обмеження експортних потужностей і дефіцит енергії, чинять зростаючий тиск на економічну активність.

Загалом очікується, що реальне зростання ВВП сповільниться до 2,8% у 2025 році, перш ніж досягти 5,9% у 2026 році, "як тільки будуть створені умови для поступового збільшення зусиль з реконструкції та підвищиться впевненість".

Як зазначають у Єврокомісії, прогноз схильний до надзвичайно високої невизначеності, а ризики значною мірою зміщені у бік погіршення. Подальша ескалація конфлікту може призвести до більш високих витрат на ресурси, додаткової втрати виробничих потужностей та подальшого збільшення кількості переміщених осіб.