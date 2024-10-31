НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2024-2025 роки

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році на 4,0%. Прогноз покращений в порівнянні з липнем (3,7%).

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

За прогнозом НБУ, у 2025 році економіка зросте на 4,3% (попередній прогноз - 4,1%), у 2026 році ВВП збільшиться на 4,6% (попередній прогноз - 4,8%).

Як зазначив Пишний, зростання економіки триває, хоча й залишається обмеженим через вплив війни. Хвилі атак РФ на енергетичну інфраструктуру, пожвавлення міграції та брак трудових ресурсів гальмували відновлення економіки, однак реальний ВВП надалі зростав – як у II, так і III кварталах 2024 року.

"Менший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії та дещо вищі врожаї ранніх зернових культур дали змогу НБУ підвищити прогноз зростання реального ВВП у 2024 році – до 4%", - сказав він.

Пишний заявив, що значні бюджетні стимули, підкріплені суттєвими обсягами міжнародного фінансування, збільшення доходів домогосподарств, а також нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки – на 4,3-4,6% у 2025-2026 роках.

Прогнози щодо економіки України

Нагадаємо, Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%. Уряд також України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

Крім того, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2024 рік через наслідки російських ударів про енергетичній інфраструктурі. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,0%, що нижче за прогноз за квітень (3,2%).

МВФ очікує, що війна триватиме до кінця 2025 року. На 2025 рік прогноз знижений до 2,5% із 6,5%. Зростання прискориться лише у 2026 році - до 5,3% (раніше очікувалося зростання на 5,0%).