Восстановление откладывается: Еврокомиссия ухудшила прогноз по экономике Украины на 2025 год

Как отмечается в прогнозе, несмотря на продолжающиеся и усиливающиеся атаки на критически важную инфраструктуру, экономика Украины пока остается удивительно устойчивой. Поддерживаемый экспортным потенциалом, высокими расходами на оборону и спросом домохозяйств, рост, как ожидается, достигнет 3,5% в 2024 году, прежде чем замедлиться до 2,8% в 2025 году.

"Ввиду усиления боевых действий, сейчас прогнозируется, что восстановление наберет обороты только в 2026 году", - добавили в Еврокомиссии.

Прогнозируется, что инфляция вырастет до 9,2% в 2025 году из-за резкого роста цен на энергоносители и роста заработной платы, но должна ослабнуть в 2026 году, поскольку давление со стороны предложения уменьшится.

По данным Еврокомиссии, реальный ВВП Украины вырос на 5,0% в годовом исчислении в первой половине 2024 года,

"Хотя ожидается, что реальный рост ВВП замедлится по сравнению с 2023 годом, прогнозируется, что он останется относительно высоким на уровне 3,5% в 2024 году.

Реконструкция откладывается

В дальнейшем прогноз основывается на предположении, что условия для постепенного увеличения усилий по ранней реконструкции будут созданы позже, чем предполагалось ранее, начиная с начала 2026 года.

В результате, прогнозируется, что реальный рост ВВП еще больше замедлится в 2025 году, поскольку ограничения на ресурсы, включая нехватку рабочей силы, ограничения экспортных мощностей и дефицит энергии, оказывают растущее давление на экономическую активность.

В целом, ожидается, что реальный рост ВВП замедлится до 2,8% в 2025 году, прежде чем достичь 5,9% в 2026 году, "как только будут созданы условия для постепенного увеличения усилий по реконструкции и повысится уверенность".

Как отмечают в Еврокомиссии, прогноз подвержен чрезвычайно высокой неопределенности, а риски в значительной степени смещены в сторону ухудшения. Дальнейшая эскалация конфликта может привести к более высоким затратам на ресурсы, дополнительной потере производственных мощностей и дальнейшему увеличению числа перемещенных лиц.