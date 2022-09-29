"Шахтар" домовився про перенесення матчу УПЛ

На пізніший термін перенесли поєдинок 6-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги між "Львовом" і донецьким "Шахтарем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "містян" .

Матч "Львів" – "Шахтар" не відбудеться 8 жовтня. Дирекція УПЛ перенесла поєдинок на пізніший термін.

Ініціювали зміну дати зустрічі "гірники". Вони поклопотали про перенесення матчу, зважаючи на щільний графік команди та участь у Лізі чемпіонів. Водночас із поєдинком основних команд перенесли поєдинок і колективів U-19. Нова дата матчів буде озвучена згодом.

Тепер "Шахтар" упродовж 11-ти днів проведе три поєдинки замість чотирьох. Із харківським "Металістом" у чемпіонаті України "гірники" зустрінуться 1 жовтня, а з мадридським "Реалом" у Лізі чемпіонів – 5 і 11 жовтня. Натомість 15 жовтня відбудеться перше цьогоріч Класичне проти київського "Динамо".

Цього тижня Прем'єр-ліга роздала нагороди найкращим тренеру та гравцю серпня-вересня. Обидва призи дісталися представникам рівненського "Вереса" – Юрію Вірту та Дмитру Кльоцу відповідно.