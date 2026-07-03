Відновлення України та реформи: влада і бізнес обговорять на форумі спільні пріоритети

У неділю, 6 липня, у Києві відбудеться форум ''Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи''. Представники влади, бізнесу та експертного середовища обговорять економічні й податкові реформи, необхідні для відновлення країни та виконання міжнародних зобов’язань України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Української Ради Бізнесу.
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Форум ''Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи'' пройде за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).
Під час заходу представники органів влади, бізнесу та експертної спільноти обговорять виконання міжнародних зобов’язань України, пріоритети економічної та податкової політики, а також представлять напрацювання щодо реформ, необхідних для відновлення та розвитку економіки.
Організатори зазначають, що за підсумками двох тематичних сесій учасники мають сформувати спільне бачення пріоритетних економічних і податкових змін.
Серед ключових спікерів форуму заявлені:
Організаторами форуму є Національна бізнес-коаліція ММБ та Українська Рада Бізнесу.
Партнером події виступає Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE), аналітичним партнером – Економічна експертна платформа.
Для участі в онлайн-трансляції необхідно попередньо зареєструватися. Інформаційними партнерами заходу є РБК-Україна, FinClub, Інтерфакс-Україна та ''Апостроф''.
Примітка: місце проведення форуму в матеріалі не зазначається з огляду на безпекову ситуацію.