Восстановление Украины и реформы: власть и бизнес обсудят на форуме общие приоритеты

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Форум состоится в Киеве 6 июля в 10:00.

Участники обсудят экономические и налоговые реформы, необходимые для обновления Украины.

Среди спикеров – министры, народные депутаты и представители бизнес-сообщества.

Мероприятие организуют Национальный бизнес-коалиция ММБ и Украинский Совет Бизнеса.

Что известно о форуме

Форум ''Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы'' пройдет при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

В ходе мероприятия представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят выполнение международных обязательств Украины, приоритеты экономической и налоговой политики, а также представят наработки по реформам, необходимым для восстановления и развития экономики.

Организаторы отмечают, что по итогам двух тематических сессий участники должны сформировать общее видение приоритетных экономических и налоговых изменений.

Кто примет участие

Среди ключевых спикеров форума заявлены:

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;

министр финансов Сергей Марченко;

председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев;

председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк;

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова;

первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран;

президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Кто организует мероприятие

Организаторами форума являются Национальная бизнес-коалиция ММБ и Украинский Совет бизнеса.

Партнером мероприятия выступает Центр международного частного предпринимательства (CIPE), аналитическим партнером – Экономическая экспертная платформа.

Для участия в онлайн-трансляции необходимо предварительно зарегистрироваться. Информационными партнерами мероприятия являются РБК-Украина, FinClub, Интерфакс-Украина и ''Апостроф''.

Примечание: место проведения форума в материале не указывается с учетом ситуации безопасности.