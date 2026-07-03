Восстановление Украины и реформы: власть и бизнес обсудят на форуме общие приоритеты

В воскресенье, 6 июля, в Киеве состоится форум "Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы". Представители власти, бизнеса и экспертной среды обсудят экономические и налоговые реформы, необходимые для обновления страны и выполнения международных обязательств Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского Совета Бизнеса.
Главное:
Форум ''Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы'' пройдет при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).
В ходе мероприятия представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят выполнение международных обязательств Украины, приоритеты экономической и налоговой политики, а также представят наработки по реформам, необходимым для восстановления и развития экономики.
Организаторы отмечают, что по итогам двух тематических сессий участники должны сформировать общее видение приоритетных экономических и налоговых изменений.
Среди ключевых спикеров форума заявлены:
Организаторами форума являются Национальная бизнес-коалиция ММБ и Украинский Совет бизнеса.
Партнером мероприятия выступает Центр международного частного предпринимательства (CIPE), аналитическим партнером – Экономическая экспертная платформа.
Для участия в онлайн-трансляции необходимо предварительно зарегистрироваться. Информационными партнерами мероприятия являются РБК-Украина, FinClub, Интерфакс-Украина и ''Апостроф''.
Примечание: место проведения форума в материале не указывается с учетом ситуации безопасности.