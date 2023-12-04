Відновлення України: стало відомо, де і коли пройде наступна конференція

"Він анонсував проведення 15 лютого 2024 року в Афінах міжнародної конференції щодо відновлення України із залученням грецького бізнесу", - йдеться у повідомленні.

В ході конференції планується обговорити підготовку плану відбудови України. Зокрема, аспекти планування та фінансування проектів відновлення за участі європейських агентств та українського уряду.

Також учасники конференції обговорять інституційний механізм для долучення бізнесу до проєктів відбудови України й можливості співробітництва в окремих галузях - будівництво, транспорт, логістика, енергетика, технології, IT, консалтинг, охорона здоров’я тощо "за участі представників грецьких та українських торгово-промислових організацій".

Конференції щодо відновлення України

Конференція з відновлення України вже проходила влітку цього року у Лондоні, а восени в Канаді.

Наступного року подібна конференція відбудеться у Німеччині. Її вже анонсувала міністр закордонних справ Анналена Бербок.

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