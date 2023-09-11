ua en ru
Пн, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наступна конференція з відновлення України відбудеться у Німеччині, - Бербок

Понеділок 11 вересня 2023 21:47
UA EN RU
Наступна конференція з відновлення України відбудеться у Німеччині, - Бербок Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Конференція з повоєнної відбудови України наступного року пройде в німецькій столиці Берлін.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Щоб зі страждань і руйнувань могло виникнути щось нове, ми разом займемося відновленням. Для цього ми спільно організуємо конференцію про відновлення України в Берліні наступного року", - заявила вона.

Бербок під час візиту відвідала одну з електропідстанцій під Києвом, яку атакували російські війська. Зараз там тривають відновлювальні роботи.

"Ми підтримуємо Україну в підготовці до зими і збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу ще на 20 млн євро", - заявила міністр.

Таким чином загальний обсяг німецької гуманітарної допомоги Україні цього року становитиме 380 млн євро.

Відновлення України

В Україні внаслідок російських ракетних обстрілів і атак дронів частково зруйновані міста. При цьому більшість міст стерті з лиця землі, оскільки там відбувалися бойові дії. Йдеться, серед іншого, і про Бахмут.

Євросоюз ще торік пообіцяв допомогти з післявоєнним відновленням України. При цьому інші партнери Києва також не відмовляються допомогти окремим містам і регіонам.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що кожен регіон потребуватиме нової політики в рамках трансформації.

До того ж, Україна отримала нові домовленості щодо поновлення від союзників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Ворог гатить по наших окопах. Опитне може відкрити шлях в бік Донецька, але ЗСУ нелегко
Ворог гатить по наших окопах. Опитне може відкрити шлях в бік Донецька, але ЗСУ нелегко
DAILY
Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни