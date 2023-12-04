Восстановление Украины: стало известно, где и когда пройдет следующая конференция

"Он анонсировал проведение 15 февраля 2024 года в Афинах международной конференции по восстановлению Украины с привлечением греческого бизнеса", - говорится в сообщении.

В ходе конференции планируется обсудить подготовку плана восстановления Украины. В частности, аспекты планирования и финансирования проектов восстановления с участием европейских агентств и украинского правительства.

Также участники конференции обсудят институциональный механизм для привлечения бизнеса к проектам восстановления Украины и возможности сотрудничества в отдельных отраслях - строительство, транспорт, логистика, энергетика, технологии, IT, консалтинг, здравоохранение и т.д. "при участии представителей греческих и украинских торгово-промышленных организаций".

Конференции по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины уже проходила летом этого года в Лондоне, а осенью в Канаде.

В следующем году подобная конференция состоится в Германии. Ее уже анонсировала министр иностранных дел Анналена Бербок.

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