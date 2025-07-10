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Відновлення та розвиток: Норвегія дасть 200 млн доларів для української енергетики

Фото: укладення домовленості з Норвегією (Міністерство енергетики України)
Автор: Антон Корж

Норвегія разом із Програмою розвитку ООН (ПРООН) профінансує відновлення та модернізацію української енергетики. Країна виділить не менше 200 мільйонів доларів для цієї мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго за підсумками Конференції з відновлення України 10 липня в Римі.

"Програма розвитку ООН (ПРООН) та Уряд Норвегії започаткували масштабну ініціативу на суму 200 мільйонів доларів США, спрямовану на трансформацію енергетичного сектору України, який зазнав значних руйнувань унаслідок війни", - сказано у повідомленні.

Зазначається що ініціатива передбачає два напрямки:

  • оперативне реагування на поточну кризу в енергетиці України після російських атак;
  • довгострокова модернізація енергетичного сектору відповідно до національних пріоритетів України.

"Енергетичний сектор України зазнав масштабних руйнувань, і необхідність у сильному міжнародному партнерстві є актуальною, як ніколи. Цей внесок Норвегії, наданий через ПРООН, є критично важливим для нашої здатності відновити життєво важливі послуги, відбудувати пошкоджену інфраструктуру та прискорити стратегічний перехід до децентралізованої та екологічно чистої енергетичної системи", - прокоментував угоду міністр енергетики України Герман Галущенко.

Що ще повинна забезпечити ініціатива:

  • відновлення теплопостачання та водопостачання у постраждалих районах, зокрема у прифронтових громадах;
  • оснащення лікарень та домоволодінь сонячними панелями та резервними енергосистемами для роботи під час відключень електроенергії;
  • відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів;
  • посилення захисту енергетичної інфраструктури від російських терактів;
  • розвиток децентралізованої енергосистеми України.

Окрім Норвегії, угоду на 300 тисяч євро уклали з Міжнародною фінансовою організацією NEFCO. Ця корпорація займається підтримкою "зеленої" енергетики та фінансує відповідні проєкти по всьому світу.

Фото: Норвегія виділить 200 мільйонів доларів Україні (Міністерство енергетики України)

Українців просять економити світло

Тим часом в Україні може виникнути дефіцит електроенергії через спеку та зростання споживання населенням. 9 липня "Укренерго" попереджало про цей сценарій та закликало українців з 16 до 22 обмежити використання потужної техніки.

В Києві 10 липня теж зафіксували зростання споживання електроенергії, що може призвести до відключень. Мешканців столиці закликають економити електроенергію, особливо у пікові години навантажень.

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