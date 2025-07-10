У Києві недостатньо електроенергії: до жителів столиці звернулися з важливим проханням

У Києві в четвер, 10 липня, вдень зафіксували брак електроенергії. Мешканців столиці просять не вмикати потужні електроприлади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в додатку "Київ Цифровий".

"Електроенергії недостатньо, але відключення поки не діють. Щоб допомогти енергосистемі, приборкайте домашніх пожирачів електроенергії", - йдеться в повідомленні від "Укренерго".

Зокрема, киян закликали не вмикати зайві електроприлади, оскільки так можна підтримати енергосистему й отримати "приємніші" рахунки за комуналку.

Також жителям столиці нагадали корисні правила для економії: