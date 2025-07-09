Треба економити світло: українцям зробили важливе попередження
В Україні зростає споживання електроенергії. Через що сьогодні, 9 липня українців закликають економити світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
За даними енергетиків, сьогодні, 9 липня, станом на 9:30, воно було на 3,1% вищим, ніж водночас попереднього дня - у вівторок.
Причиною називають спекотну погоду на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також - високу хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій.
При тому, що вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня - у понеділок.
"З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно", - звернулися енергетики.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись. Українців закликають стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).
Крім того, внаслідок негоди умов (сильний дощ, гроза) сьогодні на ранок повністю або частково залишився без світла 681 населений пункт у шести областях.
Атаки на енергетику України
Нагадаємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Додамо, що ще в червні цього року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ відновила масштабні атаки по енергетичній інфраструктурі України.
Він зауважував, що поки що загроз відключень світла немає, але ситуація може змінитися.
Галущенко нагадав, протягом минулого року було 33 удари по енергетиці України, "це тисячі ракет, десятки тисяч дронів".
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