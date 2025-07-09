Треба економити світло: українцям зробили важливе попередження

В Україні зростає споживання електроенергії. Через що сьогодні, 9 липня українців закликають економити світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними енергетиків, сьогодні, 9 липня, станом на 9:30, воно було на 3,1% вищим, ніж водночас попереднього дня - у вівторок.

Причиною називають спекотну погоду на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також - високу хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій.

При тому, що вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня - у понеділок.

"З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно", - звернулися енергетики.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись. Українців закликають стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Крім того, внаслідок негоди умов (сильний дощ, гроза) сьогодні на ранок повністю або частково залишився без світла 681 населений пункт у шести областях.