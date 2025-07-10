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Восстановление и развитие: Норвегия даст 200 млн долларов для украинской энергетики

Фото: заключение договоренности с Норвегией (Министерство энергетики Украины)
Автор: Антон Корж

Норвегия вместе с Программой развития ООН (ПРООН) профинансирует восстановление и модернизацию украинской энергетики. Страна выделит не менее 200 миллионов долларов для этой цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго по итогам Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.

"Программа развития ООН (ПРООН) и Правительство Норвегии начали масштабную инициативу на сумму 200 миллионов долларов США, направленную на трансформацию энергетического сектора Украины, который подвергся значительным разрушениям в результате войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива предусматривает два направления:

  • оперативное реагирование на текущий кризис в энергетике Украины после российских атак;
  • долгосрочная модернизация энергетического сектора в соответствии с национальными приоритетами Украины.

"Энергетический сектор Украины подвергся масштабным разрушениям, и необходимость в сильном международном партнерстве актуальна, как никогда. Этот вклад Норвегии, предоставленный через ПРООН, является критически важным для нашей способности восстановить жизненно важные услуги, восстановить поврежденную инфраструктуру и ускорить стратегический переход к децентрализованной и экологически чистой энергетической системе", - прокомментировал соглашение министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Что еще должна обеспечить инициатива:

  • восстановление теплоснабжения и водоснабжения в пострадавших районах, в частности в прифронтовых общинах;
  • оснащение больниц и домовладений солнечными панелями и резервными энергосистемами для работы во время отключений электроэнергии;
  • восстановление поврежденных энергетических объектов;
  • усиление защиты энергетической инфраструктуры от российских терактов;
  • развитие децентрализованной энергосистемы Украины.

Кроме Норвегии, соглашение на 300 тысяч евро заключили с Международной финансовой организацией NEFCO. Эта корпорация занимается поддержкой "зеленой" энергетики и финансирует соответствующие проекты по всему миру.

Фото: Норвегия выделит 200 миллионов долларов Украине (Министерство энергетики Украины)

 

Украинцев просят экономить свет

Тем временем в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии из-за жары и роста потребления населением. 9 июля "Укрэнерго" предупреждало об этом сценарии и призвало украинцев с 16 до 22 ограничить использование мощной техники.

В Киеве 10 июля тоже зафиксировали рост потребления электроэнергии, что может привести к отключениям. Жителей столицы призывают экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузок.

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