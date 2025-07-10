Восстановление и развитие: Норвегия даст 200 млн долларов для украинской энергетики

"Программа развития ООН (ПРООН) и Правительство Норвегии начали масштабную инициативу на сумму 200 миллионов долларов США, направленную на трансформацию энергетического сектора Украины, который подвергся значительным разрушениям в результате войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива предусматривает два направления:

оперативное реагирование на текущий кризис в энергетике Украины после российских атак;

долгосрочная модернизация энергетического сектора в соответствии с национальными приоритетами Украины.

"Энергетический сектор Украины подвергся масштабным разрушениям, и необходимость в сильном международном партнерстве актуальна, как никогда. Этот вклад Норвегии, предоставленный через ПРООН, является критически важным для нашей способности восстановить жизненно важные услуги, восстановить поврежденную инфраструктуру и ускорить стратегический переход к децентрализованной и экологически чистой энергетической системе", - прокомментировал соглашение министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Что еще должна обеспечить инициатива:

восстановление теплоснабжения и водоснабжения в пострадавших районах, в частности в прифронтовых общинах;

оснащение больниц и домовладений солнечными панелями и резервными энергосистемами для работы во время отключений электроэнергии;

восстановление поврежденных энергетических объектов;

усиление защиты энергетической инфраструктуры от российских терактов;

развитие децентрализованной энергосистемы Украины.

Кроме Норвегии, соглашение на 300 тысяч евро заключили с Международной финансовой организацией NEFCO. Эта корпорация занимается поддержкой "зеленой" энергетики и финансирует соответствующие проекты по всему миру.