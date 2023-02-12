Відновлення швидше за руйнування. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає РБК-Україна .

"Навіть можу сказати, що судячи з темпів відновлення, воно є швидшим, ніж темпи руйнувань. Це все може змінитися звичайно ж, тому не будемо розслаблятися. Але, якщо все йтиме як зараз, то все буде змінюватися на краще", - повідомив Кудрицький.

За його словами, наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом.

Нагадаємо, що найгірша ситуація з електрикою наразі фіксується в Одеській області та місцях, де ведуться бойові дії. Також до цього списку приєднується й Харківська область.

Додамо, як розповіли в Кабміні, внаслідок постійних російських атак в Україні пошкоджено близько половини підстанцій "Укренерго" та майже 20 енергоблоків ТЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.