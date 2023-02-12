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У Міненерго назвали області із найскладнішою ситуацією зі світлом

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Київ, Неділя 12 лютого 2023 11:52
У Міненерго назвали області із найскладнішою ситуацією зі світлом Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Найгірша ситуація з електрикою наразі фіксується в Одеській області та місцях, де ведуться бойові дії. Також до цього списку приєднується й Харківська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Я би додав Харківську область (до переліку регіонів з поганою ситуацією зі світлом - ред.). На жаль, там дійсно були суттєві влучання і в генерацію, і у відповідні підстанції. Вони (російські війська - ред.) взагалі в режимі нон-стоп обстрілюють Харківську область, дивіться, всі ці дні ворог використовує ракети С-300 для обстрілу регіону. Тому там дійсно досить складна ситуація", - розповів Галущенко.

Нагадаємо, як повідомили в "Укренерго", сьогодні ліміти споживання електроенергії не запроваджують, але в разі збільшення споживання можуть застосувати аварійні відключення світла: це стосується Києва, Київської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей.

Додамо, як розповіли в Кабміні, внаслідок постійних російських атак в Україні пошкоджено близько половини підстанцій "Укренерго" та майже 20 енергоблоків ТЕС.

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