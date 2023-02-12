Восстановление быстрее разрушения. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

По его словам, сейчас состояние энергосистемы лучше, чем было в последнее время.

"Даже могу сказать, что судя по темпам восстановления, оно быстрее темпов разрушений. Это все может измениться конечно же, поэтому не будем расслабляться. Но, если все будет идти как сейчас, то все будет меняться к лучшему", - сообщил Кудрицкий. .