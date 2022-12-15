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Для відновлення проїзду в постраждалих від бойових дій областях. Норвегія передасть Україні мости

Фото: Норвегія відправить в Україну 10 мостів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Норвезьке управління державних доріг відправить в Україну 10 мостів. Їх буде встановлено замість тих, щоб були зруйновані під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

"Мовиться про тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів", - вказали в агентстві.

Мости дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать:

  • довезення гуманітарних вантажів;
  • проїзд "швидких" і ремонтних бригад;
  • евакуацію населення.

Загальна вартість конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон. Мости фінансуються з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ.

"В Україні їхнє прибуття очікується у січні. Переправи 13 грудня вирушили зі складу дорожньої адміністрації в Бьоркелангені", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, у грудні уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання 1 мільярда крон на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури України.

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Норвегия