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Для возобновления проезда в пострадавших от боевых действий областях. Норвегия передаст Украине мосты

Фото: Норвегия отправит в Украину 10 мостов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Норвежское управление государственных дорог направит в Украину 10 мостов. Они будут установлены вместо тех, чтобы были разрушены во время полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

"Речь идет о временных мостовых конструкциях типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств", - указали в агентстве.

Мосты позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат:

  • довоз гуманитарных грузов;
  • проезд "скорых" и ремонтных бригад;
  • эвакуацию населения.

Общая стоимость конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон. Мосты финансируются из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел.

"В Украину их прибытие ожидается в январе. Переправы 13 декабря отправились из склада дорожной администрации в Беркелангене", - добавили в "Укравтодоре".

Напомним, в декабре правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда крон на восстановление поврежденной в результате российских ракетных ударов инфраструктуры Украины.

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Норвегия