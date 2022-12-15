Для відновлення проїзду в постраждалих від бойових дій областях. Норвегія передасть Україні мости

Норвезьке управління державних доріг відправить в Україну 10 мостів. Їх буде встановлено замість тих, щоб були зруйновані під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

"Мовиться про тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів", - вказали в агентстві. Мости дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать: довезення гуманітарних вантажів;

проїзд "швидких" і ремонтних бригад;

евакуацію населення. Загальна вартість конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон. Мости фінансуються з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ. "В Україні їхнє прибуття очікується у січні. Переправи 13 грудня вирушили зі складу дорожньої адміністрації в Бьоркелангені", - додали в "Укравтодорі".