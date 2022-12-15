Для возобновления проезда в пострадавших от боевых действий областях. Норвегия передаст Украине мосты
Норвежское управление государственных дорог направит в Украину 10 мостов. Они будут установлены вместо тех, чтобы были разрушены во время полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".
"Речь идет о временных мостовых конструкциях типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств", - указали в агентстве.
Мосты позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат:
- довоз гуманитарных грузов;
- проезд "скорых" и ремонтных бригад;
- эвакуацию населения.
Общая стоимость конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон. Мосты финансируются из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел.
"В Украину их прибытие ожидается в январе. Переправы 13 декабря отправились из склада дорожной администрации в Беркелангене", - добавили в "Укравтодоре".
Напомним, в декабре правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда крон на восстановление поврежденной в результате российских ракетных ударов инфраструктуры Украины.
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