Для возобновления проезда в пострадавших от боевых действий областях. Норвегия передаст Украине мосты

Норвежское управление государственных дорог направит в Украину 10 мостов. Они будут установлены вместо тех, чтобы были разрушены во время полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

"Речь идет о временных мостовых конструкциях типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств", - указали в агентстве. Мосты позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат: довоз гуманитарных грузов;

проезд "скорых" и ремонтных бригад;

эвакуацию населения. Общая стоимость конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон. Мосты финансируются из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел. "В Украину их прибытие ожидается в январе. Переправы 13 декабря отправились из склада дорожной администрации в Беркелангене", - добавили в "Укравтодоре".