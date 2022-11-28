Відновлення постачання води в Миколаїв затягнеться. Росіяни пошкодили насосну станцію

Міський голова попереджає мешканців Миколаєва, що міські комунальні служби змушені подавати технічну воду з Бузького лиману ще протягом невизначеного часу.

"Так, ми всі чекали деокупації Херсона й інших тимчасово захоплених наших земель. Після цього оперативно, буквально за тиждень, відремонтували водогін. Але ми маємо справу зі справжніми терористами, які безсилі проти наших військових, а тому воюють із мирним населенням", - підкреслив Сєнкевич.

У суботу, 26 листопада, стало відомо, що енергетики відновили високовольтну лінію на деокупованій території. Це давало змогу налагодити водопостачання в Миколаєві, проте наразі через ракетні обстріли знову у місті виникла проблема з питною водою.

Сєнкевич запевнив, що служби продовжують ремонтувати мережі, які нищить солона вода. Щойно безпекова ситуація дозволить відновити ремонтні роботи на самій насосній станції, міський голова обіцяв "повернути Миколаєву питну воду".