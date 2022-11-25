Як використовувати воду після тривалого відключення: киянам дали поради

Жителям Києва радять спустити воду та візуально оцінити її стан після тривалого відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Зазначається, що вода у Києві відповідає нормам, здійснюються усі необхідні заходи для очищення води, що подається у водопровід. Проте через її тривалу відсутність та стан мереж, спеціалісти Держпродспоживслужби все ж радять звертати увагу на прозорість та запах води.

Як використовувати воду централізованого водопостачання після тривалого відключення:

провести спуск води

набрати порцію води у прозорий посуд та візуально оцінити її забарвленість, наявність сторонніх домішок і стороннього запаху

у разі наявності виражених ознак забруднення питної води - незвичний колір, наявність домішок, сторонній запах - поки не вживати воду.

Спеціалісти також рекомендують використовувати засоби для фільтрування води відповідно до інструкції виробника і частіше проводити огляд фільтруючих елементів.

Окрім того, Держпродспоживслужба радить мінімізувати вживання сирої води та використовувати кип’ятіння як додатковий захід знезараження питної води.

Про відхилення у стані водопровідної води жителям радять повідомляти диспетчерську "Київводоканалу" за телефоном: 0442007301 або 15-81 (зі стаціонарного).