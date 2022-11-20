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Вдалося відновити одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва, - ОВА

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Миколаїв, Неділя 20 листопада 2022 00:15
Вдалося відновити одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва, - ОВА Фото: Одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва вдалося відновити (facebook.com/mykoda)
Автор: Олег Васьків

Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва, було відновлено 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів завершило відновлення третьої локації водоводу "Дніпро-Миколаїв" по якому здійснювалося постачання води з Дніпра до Миколаєва", - вказали в ОВА.

За інформацією обласної адміністрації, наразі фахівці продовжують ремонтні роботи ще на двох ділянках водоводу.

Нагадаємо, ще цією весною в Миколаєві виникли проблеми з водопостачанням і питною водою.

Адже 12 квітня через удар російських військ по водогону "Дніпро-Миколаїв" на території Херсонської області місто залишилося без питної води.

Віталій Кім заявив, що у Миколаєві повністю відновити постачання питної води зможуть після ремонту електромереж у Херсонській області. Це може статися найближчі кілька тижнів.

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