Сибіга закликав Європу закрити кордони для росіян

Європа повинна запровадити реальні заборони на в’їзд росіян на власну територію, щоб допомогти зупинити війну проти України, а також подбати про безпеку своїх громадян.

Про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

"Щоб захистити Європу, закрийте європейські кордони для росіян уже зараз. Російські комбатанти та члени їхніх сімей не повинні мати права в'їжджати до ЄС. Нам необхідно якнайшвидше запровадити реальні заборони на в'їзд", - наголосив Сибіга.

Він звернув увагу на те, що подібні заходи вже діють на національному рівні, зокрема в Естонії.

За словами шефа української дипломатії, вони дійсно реальні та дієві.

Сибіга також додав, що загальноєвропейське рішення було б особливо доречним саме зараз, коли російський диктатор Володимир Путін вербує на вулицях нове "гарматне м'ясо".

"Кожен російський чоловік, якого втягують у війну проти України, має знати: підписуючи контракт із загарбницькою армією, він водночас погоджується на заборону в'їзду до Європи та решти світу. Видачу необов'язкових для поїздок віз громадянам Росії необхідно максимально обмежити в усіх європейських країнах", - наголосив глава МЗС України.

На переконання Сибіги, йдеться про національну безпеку кожної європейської держави.

Він також зауважив, що російські дипломати не повинні мати змоги вільно пересуватися Європою.

"Напади Росії на Європу вже не обмежуються гібридними операціями. Їхня інтенсивність і масштаби зростають. Це вимагає негайних дій. Зупинити Путіна може лише жорсткий тиск", - нагадав Сибіга.