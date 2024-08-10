Відновлення "Охматдиту": МОЗ затвердило перших вісім учасників Ради

Відновлення "Охматдиту"

8 липня російські війська обстріляли дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Вже 9 липня в Україні ухвалили рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту" після атаки. На це витратить 100 млн гривень.

Пізніше після резонансу, було ухвалено рішення скасувати діючий тендер і провести знову вже на Prozorro. При цьому було ініційовано створення наглядово-ревізійної Ради. 6 серпня МОЗ затвердило положення щодо Ради з контролю відновлення лікарні.

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