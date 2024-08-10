Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил первых восемь участников Совета

Министерство здравоохранения (Минздрав) утвердило первых восемь участников наблюдательно-ревизионного совета. Ее создали после скандала вокруг тендера с восстановлением "Охматдета".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.
"Приказом Министерства здравоохранения утверждены первые восемь участников Совета по контролю осуществления восстановления разрушенных (поврежденных) зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это представители благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, а также по одному представителю Минздрава Украины и "Охматдет". А именно:
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